Una de las hermanas del fallecido animador Felipe Camiroaga pidió a los seguidores de Gabriel Boric y José Antonio Kast que no utilicen la imagen del carismático comunicador para la segunda vuelta presidencial, luego que en redes sociales surgieran fotos con su figura. Soledad Camiroaga reconoció que "Felipe siempre estará en cada uno de nuestros corazones", aunque como "no se encuentra aquí" prefirió que no lo asocien "desde ninguna arista política".

