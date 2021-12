Jada Pinkett Smith se sincera acerca de su alopecia

La actriz Jada Pinkett Smith habló sobre la alopecia que padece desde hace años y mostró las marcas que ha dejado esta enfermedad en su cuerpo.

Con un sincero video publicado en su cuenta de Instagram aseguró que ante los efectos de esta condición "solo me queda reír". "Todos ustedes saben que tengo alopecia y miren lo que me apareció un día, una línea justo aquí", dijo, señalando la parte superior de su cabeza.

"Así que me quise mostrar así, porque esto va a ser un poco más difícil de ocultar. Pensé en compartirlo con todos ustedes para que no me hagan preguntas, o para que nadie piense que me hice una operación al cerebro o algo parecido", agregó con humor.

La esposa de Will Smith lleva años apareciendo en público con el cabello corto o sin cabello. Respecto a posibles tratamientos, indicó que "recibo algunas inyecciones con hormonas que al parecer ayudan, pero no curan".

"También estoy abierta a otras ideas", bromeó, a la vez que agradeció el apoyo recibido en sus redes sociales.