Jajá Calderón fue agredido por Claudio Reyes por chiste sobre Boric

Un violento episodio protagonizó el humorista Claudio Reyes durante una cena de convivencia entre humoristas realizada hace unos días en Melipilla.

Allí el intérprete de "Charly Badulaque" agredió físicamente a su colega Jajá Calderón, luego de que este comenzara a imitar al Presidente Gabriel Boric.

"Claudio, molesto quizás por la tendencia o dinámica de Jajá, quien empezó a imitar a Boric para nosotros, se paró enojadísimo y empezó a decir '¡corta la hueá!'. Nosotros quedamos shockeados, porque se tiró encima y le decía 'eres el huaso más fome, tonto y la conchetumadre... Llevas media hora hablando del presidente, del mamarracho'", relató Óscar Gangas, presente en a reunión.

Su exaltada reacción terminó en golpes de puño contra Calderón. "Claudio le pegó un charchazo, Jajá pensó que le iba a dar un 'cachamal'. Incluso creímos que era una actuación o exageración de su violencia (...) Primero le pegó un charchazo y luego le aforró dos combos, uno en el ojo", agregó Gangas.

"Se le atravesaron los cables a este compadre, se desencajó", reflexionó Óscar Gangas.

Jajá Calderón y Claudio Reyes protagonizan pelea

Al respecto Jajá Calderón dijo a La Cuarta que el episodio lo dejó con una crisis de pánico y tomando medicamentos para tratarla. "Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente", dijo el comediante.

"Yo estaba de cabecera de mesa, comencé a imitar a Boric, con el mismo discurso que hizo en la ONU. Fue maletero, me pegó a mano media cerrada, otros dos combos y el cuarto no llegó porque lo separaron. Gracias a Dios me supe contener", agregó la víctima.

Además, Calderón señaló que demandará a Claudio Reyes: "se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y como no entiende, será la justicia la que determine responsabilidades", indicó.