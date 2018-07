Jean Philippe Cretton reveló la gran humillación que pasó en el urólogo

Jean Philippe Cretton reveló una incómoda anécdota en el urólogo cuando era más joven.

El periodista contó en "La Noche es Nuestra" que cuando animaba "Calle 7" y ya tenía cierta fama en televisión sufrió un dolor testicular, por lo que acudió al médico. Pero algo salió mal.

"Entré a la consulta, me echaron un gel y me hicieron un examen. El doctor me dice 'aquí hay efectivamente un porotito, pero no creo que haya problema'. De repente dice 'miren, vengan'", dijo Cretton.

Según su relato, en medio de la consulta "entran ocho estudiantes de medicina jóvenes. Entran y yo ahí, tapando todo lo que podía. El doctor decía 'acá tenemos un típico caso' y empieza a ocuparme como un ratón de laboratorio con estas jóvenes".

"Fue humillante, me dio vergüenza", dijo el animador, asegurando que las estudiantes se reían y hacían comentarios entre ellas con "miradas cómplices".