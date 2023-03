Jenna Ortega criticó sin filtro a guionista de Merlina: "No tenía sentido"

Tras el arrasador éxito que tuvo "Merlina" durante su debut en Netflix, la serie dirigida por Tim Burton sigue dando que hablar.

Jenna Ortega, su protagonista, dio una entrevista donde criticó duramente a los guiones de la producción y a las líneas que tenía su personaje. "Pensé que iba a ser más oscuro, más desastrosa y no lo fue", confesó en conversación con el podcast Armchair Expert.

"Todo lo que que ella hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía ningún sentido para el personaje ¿Ella en un triángulo amoroso? Eso no tenía sentido", agregó en el episodio lanzado el pasado 6 de marzo.

Incluso Ortega ejemplificó con "una línea sobre un vestido que (Merlina) tiene que usar para el baile de la escuela y dice 'Oh dios, lo amo'". "No puedo creer que dije eso, me odié a mí misma", aseguró.

De hecho la actriz confesó que "fui poco profesional" y realizó cambios en sus diálogos sin que los guionistas supieran. "Fui muy protectora con ella, pero no puedes dirigir una historia sin arco emocional porque todo será aburrido y no le vas a caer bien a nadie", concluyó.

Tras esta entrevista, el destacado guionista Steven S. DeKnight ("Daredevil", "Spartacus") señaló en sus redes sociales que los actores y actrices "no tienen el panorama completo de hacia dónde va la historia y por qué se necesitan algunas líneas para que todo tenga sentido".

Luego apuntó a Jenna Ortega y dijo que "ella es joven, así que tal vez no sabe nada (pero debería). También debería preguntarse cómo se sentiría si los showrunners dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue y se negaron a interpretar el material".

She’s young, so maybe she doesn’t know any better (but she should). She should also ask herself how she would feel if the showrunners gave an interview and talked about how difficult she was and refused to perform the material.