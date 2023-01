Jeremy Renner regresó a su casa tras grave accidente

Tras pasar dos semanas en la UCI por un grave accidente con una máquina quitanieves, Jeremy Renner, conocido por su papel de "Hawkeye" en Marvel, ha sido dado de alta.

A través de su cuenta de Twitter, el actor de 52 años respondió a un tuit de la cuenta oficial de "Mayor of Kingston", serie protagonizada por él que acaba de estrenar su segunda temporada, diciendo: "Fuera de mi confusión mental por la recuperación, estaba emocionado por ver el episodio 201 en casa con mi familia".

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏