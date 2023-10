JK Rowling dijo que iría "feliz" a la cárcel por sus dichos transfóbicos

La escritora J.K. Rowling aseguró que iría "feliz" a prisión por los comentarios que ha hecho en el pasado sobre las personas transgénero.

Recientemente la autora de "Harry Potter" posteó en X una fotografía en la que negaba la frase "las mujeres trans son mujeres", a raíz de una discusión legislativa en el Reino Unido que pretende aumentar las penas por el concepto de odio por identidad de género.

Allí un usuario de la red social le replicó que apoyara la propuesta del Partido Laborista, a lo que ella replicó que "feliz cumpliría los dos años (en prisión) si la alternativa es el discurso forzado y negar la relidad e importancia del sexo".

"Llevemos el caso a la corte, digo yo. Va a ser más divertido que cualquier alfombra roja en la que he estado", agregó Rowling.

Luego bromeó con que, en caso de ir a la cárcel, le gustaría estar en la biblioteca de esta, "aunque creo que también me iría bien en la cocina".

I'll happily do two years if the alternative is compelled speech and forced denial of the reality and importance of sex. Bring on the court case, I say. It'll be more fun than I've ever had on a red carpet.