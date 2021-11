Jorge Zabaleta sufre urgencia médica durante su viaje por África

El actor Jorge Zabaleta vivió un accidente durante su viaje a África y tuvo que ser atendido de urgencias en la ciudad de Tinghir en Marruecos.

Según relató él mimso a LUN el incidente ocurrió cuando, junto a Francisco Saavedra para su programa "Socios por el mundo", visitaron la localidad de Essaouira y se encontraron un fuerte viento. "Quedamos llenos de arena y se me metió mucha a los ojos. Traté de sacarme lo que pude, pero en el ojo me quedaron como dos granos que no pude sacar", relató.

Con estas molestias Zabaleta aguantó dos días hasta que "ya sentí que se me estaba haciendo una herida".

Por eso decidió acudir a un servicio de urgencias donde le removieron los cuerpos extraños con una jeringa y agua. "Me lograron sacar la basura que tenía en el ojo que ya me estaba reventando las que te jedi", bromeó el actor en sus redes sociales con un video del momento en que era atendido.

Desde hace algunas semanas Zabaleta y Francisco Saavedra se encuentran viajando por el mundo con el objetivo de grabar su nuevo programa "Socios por el mundo".