El animador del matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión apareció con un nuevo look en pantalla: con el cabello rubio platinado. "La idea era llegar con el pelo blanco, no sé por qué se ve así (…) Pero tranquilos, más tarde me lo voy a teñir un poco más negro", explicó. Todo se debió a su participación en los Premios La Junta, evento de su programa online con artistas urbanos. Los memes y bromas no se hicieron esperar, incluso el periodista Roberto Cox le preguntó: "¿Es un guiño a un candidato (presidencial) en particular?" y Rodríguez replicó: "no, yo no voy a votar por el que va a votar usted".

