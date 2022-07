Julio César tras sufrir doble encerrona: "Sabía que me venían siguiendo"

El animador Julio César Rodríguez se refirió a la doble encerrona que sufrió la noche de este miércoles en la comuna de Providencia, donde logró escapar en dos oportunidades de un grupo de desconocidos.

En diálogo con su canal, Chilevisión, Rodríguez relató que el primer acercamiento fue en calle Andrés Bello, donde los delincuentes se bajaron de su vehículo para abordarlo, pero el conductor logró esquivarlos. "Fue algo super instintivo. Pero el recuerdo que más tengo de la noche fue el tipo parándose frente a mi auto", recordó.

Tras eludirlos, el rostro de "La Junta" siguió su camino mientras el grupo de ladrones lo perseguía. "Fue súper sorpresivo porque yo los iba viendo y en un minuto se abrieron y no los veo. Era un Audi, un auto rápido y sabía que me podían venir siguiendo, pero cuando levanto la cabeza para seguir, los tipos me encierran de nuevo", detalló.

Pese a este incidente los desconocidos no pudieron arrebatarle el automóvil a Rodríguez.