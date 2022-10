Kaley Cuoco casi sufre la amputación de su pierna por accidente en caballo

La actriz Kaley Cuoco, protagonista de "The Big Bang Theory" y "The Flight Attendant", reveló que estuvo a punto de perder una pierna después de un accidente ecuestre en 2010.

Cuoco recordó el incidente "devastador" en un nuevo extracto del próximo libro "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series", que recuerda diversos momentos de la comedia.

Según el texto al que accedió People, la actriz sufrió un accidente ecuestre en septiembre de 2010 y debió firmar documentos sobre una posible amputación, que estaba en incertidumbre cuando arribó a un recinto médico: Cuoco tuvo que dar permiso a los médicos para posiblemente amputar una de sus piernas.

"Todo terminó bien, y estaba despierta y trabajando una semana después, pero los médicos actuaron como si nunca fuera a caminar de nuevo. Sonaba mucho peor de lo que era", dijo sobre el hecho que ocurrió la serie se encontraba en su cuarta temporada.

En el mismo libro, el co-creador de "The Big Bang Theory" Chuck Lorre calificó la situación de Cuoco como el "momento más oscuro y aterrador en los 12 años" de la comedia.