La atrevida confesión sexual de Katherine Salosny: "La idea fue mía"

La presentadora Katherine Salosny desclasificó un aspecto sobre su vida íntima, específicamente, una osada hazaña dentro del ámbito sexual.

En un nuevo capítulo de "Socios de la parrilla", la revelación de la exconductora de "Mucho Gusto" dejó sorprendidos a Jorge Zabaleta, Francisco Saavedra, Pedro Ruminot

"Es una de las cosas más entretenidas que he hecho en mi vida. Lo recomiendo", comentó Salosny.

¿Cuál fue la confesión sexual de Kathy Salosny?

Durante la velada, la también actriz confesó que tuvo relaciones sexuales en el baño de un avión.

"La idea fue mía. Fue de madrugada en uno de esos vuelos eternos a Europa, así que nadie interrumpió", develó.

Además, la comunicadora aseguró que años atrás, el cantante Luis Miguel le propuso una salida, justo después de hacerle una entrevista.

Kathy Salosny rechazó a Luis Miguel

"Me invitó a salir y le dije que 'no' porque me dio miedo, fue de puro nervio", agregó, antes de proceder a relatar toda la historia.

"Él estaba en esa época de bronceado naranjo, que le manchaba la camisa. Pensé que jamás me iba a pescar, lo veo con sus guardaespaldas, lo llamo, me mira, sale y se me viene encima.

En la misma línea, Salosny confesó que la conversaión con "El Sol de México" le salió "estúpida" porque "estaba embobada, y cuando termina me invita a salir, a comer en el Sheraton.

"Y de estúpida le digo 'Tengo que trabajar, tengo que editar la nota, no puedo'", relató. Pero Luis Miguel no fue el único mexicano que manifestó interés en el rostro de TVN.

Según ella, el actor Gael García Bernal se mostró coqueto con Kathy. "Me fui para adentro, Gael me clavaba los ojos y fue la peor entrevista que he hecho. Cuando una está embobada con alguien se pone estúpida", enfatizó.