Madonna generó indignación al recrear la muerte de Marilyn Monroe en una sesión de fotos

Para la estrella de pop Madonna, la imagen de Marilyn Monroe siempre ha funcionado como inspiración. Décadas antes aplicaba su estética en videoclips, pero ahora dio un paso más osado al reproducir la escena de muerte de la antigua estrella hollywoodense.

En registros para V Magazine, la artista aparece con el mismo corte de pelo característico, maquillaje de la época y un estilo que evoca, de manera obvia, al de la fallecida Monroe en 1962.

Recipientes con barbitúricos, algunos elementos en el piso como maletines y una cama forman parte del ambiente de la colección de fotos, que evidentemente hacen alusión a las fotografías sacadas hace cinco décadas.

For some morbid and eerie reason, Madonna decides to re-create Marilyn Monroe’s death bed. The black and white photo is actually Marilyn Monroe’s bedroom where she died. pic.twitter.com/beQJ1Av3Ij