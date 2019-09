Mariana Di Girolamo desafió la censura de Instagram con jugada sesión

La actriz Mariana Di Girolamo está promocionando la cinta "Ema" de Pablo Larraín y que protagoniza con el mexicano Gael García Bernal. Su actuación le ha valido elogios de la crítica especializada.

En una entrevista con revista Galio, la artista chilena realizó una sensual sesión fotográfica y contó que "ya no me hago la influencer, ya no quiero distraerme de lo que me apasiona, no quiero ser esclava de los likes".

"Tengo cero problemas con la desnudez, pero me da pena admitir que el cuerpo con el que entré a la televisión no me haría feliz en la actualidad. Una de las razones por las que bajé de peso fue que, mientras grababa Pobre Gallo, gente de la misma producción me dijo que estaba sobrepeso. Eso fue súper dramático para mí".

Las fotos, compartidas por ella y Galio en Instagram, burlando la censura: