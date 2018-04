Mariela Montero reveló qué pasó realmente con Bombo Fica: "Lo reputeé"

Mariela Montero lo pasó pésimo luego de su participación en el Festival de Viña junto a Daniel "Bombo" Fica. En una rutina que prometía ser de humor, el comediante agregó el número musical de la argentina, lo que despertó varias críticas y pifias en su momento.

Luego de unos meses, Montero confesó en Glamorama detalles de la trastienda y qué pasó después de los abucheos del público.

"Yo lo re puteé, obviamente. En ese momento estaba enojada", confesó.

Ante las criticas que se repitieron durante esos días, la ex chica reality reconoció haber sentido tristeza, sobre todo con las declaraciones de Fica, quien dijo: "A mí no me pifiaron".

"Me molesté por los comentarios que él hizo. Hizo unos medios desafortunados en aquel momento. Dio como tres conferencia de prensa. Vos prendías un matinal y el loco estaba en el matinal, prendías la radio y estaba en la radio, cambiabas de canal y estaba en vía telefónica", recordó.

Asimismo, agregó que "lo que le dije a él fue: 'Vos no tenés por qué salir a dar explicaciones en un momento donde no estás para dar explicaciones a nadie, porque ni vos mismo podés entender lo que te está pasando'".

Pero no solo se vio afectada ella, pues según su relato "estaba mi mamá llorando mirando los programas de televisión, porque a ninguna mamá le gusta ver que a su hija la están pateando en el suelo".

Montero aseguró que escuchó las pifias durante su primera canción, pero siguió adelante con profesionalismo, aunque cuando le tocaba salir nuevamente dudó: "Yo dije '¿y si me pifian de nuevo?' Pero ya salí como a la pelea. Respiré profundo y salí. Detrás estaba el Rafa Araneda con la Carola (de Moras) y me miraban así como 'pobre, pobre'".

"Yo amo lo que hago y lo hago con pasión, con dedicación, con mucha entrega, con mucho esfuerzo, invierto en todo lo que hago, en bailarines, en vestuario para ellos, vestuario para mí. Entonces, cuando ves que tú trabajo mucha gente se lo pasa por ahí siento que es una falta de respeto", sentenció.

De todas formas agradeció que aprendió mucho de Bombo Fica y junto a él pudo pisar los escenarios de Olmué y Viña.