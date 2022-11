Mark Ruffalo solicita a Elon Musk que se retire de Twitter: "Estás destruyendo tu credibilidad"

El actor Mark Ruffalo, reconocido por interpretar a Hulk en el universo cinematográfico de Marvel, utilizó su tribuna en redes sociales para pedirle al hombre con mayor fortuna del mundo, Elon Musk, que ya no sea dueño de Twitter.

Todo comenzó con una crítica hecha por la congresista demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, cuando aludió directamente al fundador de Tesla y SpaceX, quien al adquirir la compañía, manifestó que alivianaría las normas de moderación de contenidos, además de anunciar planes para cobrar por mantener la insignia azul de verificación. Incluso no descartó hacer retornar a Donald Trump.

"Así es como se ve mi aplicación desde que mi tweet les molestó ayer. ¿Es bueno? No me parece que tenga mucha libertad de expresión", evidenció la política con una captura de pantalla.

Elon. Please—for the love of decency—get off Twitter, hand the keys over to someone who does this as an actual job, and get on with running Tesla and SpaceX. You are destroying your credibility. It’s just not a good look. https://t.co/34aMtU5h62