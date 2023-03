"Me honra como no imaginan": Millaray Viera anuncia proyecto con reconocida marca internacional

Este miércoles, Millaray Viera reveló estar trabajando en un importante proyecto internacional: será rostro global de un nuevo perfume de Antonio Banderas.

"Aquí preparándonos para algunas sorpresas" reveló la ex Chilevisión a través de una de sus historias.

Más tarde, la exconductora de "Sabingo" compartió registros del detrás de escena, escribiendo: "¡Por fin puedo develar el por qué de mis viajes a Barcelona! Fui elegida para ser rostro global junto a dos mujeres increíbles del nuevo perfume de Banderas. Hace mucho tiempo que quería compartir con ustedes esta noticia que me hace muuuy feliz y me honra como no imaginan".

"Mi amor a la distancia también para mis queridos Antonio Banderas y Mario Casas y para mis amigas Agatha y Steff, compañeros en esta aventura que recién comienza. Qué fortuna trabajar con tan hermosa energía alrededor. #THEICONwoman", finalizó Viera en la publicación.