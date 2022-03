Mila Kunis inicia plan de ayuda humanitaria para su natal Ucrania

Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher anunciaron el inicio de una campaña humanitaria para ir en ayuda de los refugiados por la guerra en Ucrania, país donde nació Kunis.

"Siempre me he considerado una orgullosa estadounidense. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia, pero hoy no podemos estar más orgullosos de ser ucranianos", dijo la actriz, que nació en 1983 en la ciudad de Chernivtsi.

Los actores de "That '70s Show" iniciaron esta acción solidaria a través de la plataforma GoFundMe, en la que buscan recaudar una cifra de 30 millones de dólares para conseguir refugio, víveres y recursos para las personas que escapan del conflicto bélico.

Para incentivar a las personas el matrimonio hizo una donación inicial de 3 millones de dólares y confirmó la presencia de las empresas Flexport (logística de transporte) y AirBnB (para otorgar refugio en la zona).

"La gente de Ucrania es fuerte y valiente, pero ser así no implica que no merezcas ayuda. Necesitamos ayudar a la gente de Ucrania", concluyó Mila Kunis.