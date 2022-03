Mujer asegura haber sido abducida y embarazada por un extraterrestre

Una mujer argentina, llamada Irma Rick, asegura hacer sido embarazada por un extraterrestre tras haber sido supuestamente abducida en noviembre pasado.

La mujer desapareció el pasado 16 de noviembre en la localidad de Jacinto Arauz y fue encontrada a 65 kilómetros de su casa un día más tarde.

La mujer, que asegura haber sido trasportada por una luz blanca insiste que está embarazada: "Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas".

"No tengo panza todavía, siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía", dijo al medio La Brújula 24.

El 17 de noviembre pasado la mujer fue encontrada muy sucia y en estado de shock por una patrulla rural. Aseguran además que Rick tenía golpes y no habló durante seis horas.

La policía aún investiga cómo la mujer logró avanzar esos 65 kilómetros, ya que son una gran distancia para Rick, que tiene sobrepeso.