Nano Calderón marca distancia de Kel y su padre: "Mi única familiar es mi mamá"

Una durísima indirecta envió Nano Calderón a su hermana Kel Calderón y su padre en su cuenta de redes sociales.

El nombre de Calderón volvió a estar en la palestra cuando Raquel Argandoña -madre de ambos- estuvo hospitalizada en la UTI por una obstrucción intestinal. Durante ese periodo Kel recibió críticas por encontrarse trabajando en Estados Unidos y por no acompañar a su mamá.

La relación de la familia Calderón Argandoña se quebró en 2020 cuando Nano Calderón atacó físicamente a su padre Hernán Calderón tras una pelea. Luego de varias declaraciones públicas cruzadas y de un paso por la justicia, Kel se quedó del lado de su padre, mientras que a Nano lo apoyó su madre.

El desaire de Nano Calderón

A través de una ronda de preguntas en Instagram, Nano Calderón lanzó un mensaje contra su familia y dejó claro a quienes considera en su círculo cercano. "Siempre he sido de hacer mi vida totalmente separado, por eso desde pequeño me fui a vivir a Lampa con un amigo y después de eso, me fui a vivir solo hasta el día de hoy", comenzó explicando.

"La única familiar es mi mamá, no soy de los que son demasiado apegados a las personas, pero cualquier cosa ahí siempre estamos. Mi familia siempre ha sido mi madre, mi pareja, la 'Coca' y dos o tres amigos. Cualquiera que no este ahí no me viene ni me va", remató.