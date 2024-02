Naya Fácil revela que Caldera reabrió causa judicial en su contra

Las polémicas de Naya Fácil parecen no acabar. Luego de que la joven fuera formalizada por agredir a un trabajador de un local en Viña del Mar, la Fiscalía de Caldera reabrió la causa judicial contra la personalidad de redes.

En octubre del 2019, la mujer de 26 años se desnudó en una Iglesia de la localidad de la región de Atacama, viralizando el momento mediante un vídeo.

Tras esto, Nayadeth Neculhueque, nombre real de la influencer, fue imputada por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto, y si bien quedó en libertad, debía mantener una conducta intachable por 1 año.

"Me quieren meter detrás de las rejas"

Luego de ser notificada por su abogada, la intérprete de "The Most Easy", que sufrió una encerrona hace unos días, se descargó en sus historias de Instagram con sus seguidores.

"De nuevo me abrieron la causa de Caldera, y como imputada. Me quieren meter bajo las rejas. Asistí a Tribunales, se suponía que estaba lista, yo he asistido a todo", contó Neculhueque a sus "facilines", revelando que, de no apelar, deberá comparecer ante la Justicia el próximo 4 de marzo.

Si bien, la celebridad de internet dijo saber que estaba con una suspensión condicional de la pena, explicó que debía estar "un tiempo limitado de no meterme en ningún problema porque yo me metía en un problema y me reabrían la causa", señalando que este plazo se cumplió el 31 de diciembre del 2023.

"No salgo de una y ya estoy en otra, no es broma. Caldera me reabrió la causa mágicamente cuando ya se había cerrado", sentenció.