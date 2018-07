Nuevos participantes se sumarán a "Rojo"

Este lunes se vivirá una gran sorpresa en "Rojo" luego que nuevos participantes se sumen al concurso.

Según contó LUN, en total serán 12 competidores. Al final de la semana deberán quedar 2 de cada sección (bailarines y cantantes) que se suman a los 10 de la competencia regular.

Esta medida generó cierta molestia entre los concursantes que iniciaron el proceso, como la bailarina Chantal Gayoso. "Nos llamaron a una reunión para contarnos y fue fuerte recibir esa información, porque hemos estado dos meses trabajando duro como para que de repente lleguen nuevos participantes".

"Es injusto porque ellos llegan a mitad de camino, llegan muy descansados, con nuevas ideas y ya saben qué les gusta o qué no al jurado", lanzó al matutino.

Por su parte, el cantante Juan Ángel Mallorca también quiso entregar su visión. "En lo personal no me perjudica, lo que sí es que nosotros ya sabemos con quién competimos, ya sabemos qué hace nuestra competencia, entonces ahora que llega gente nueva no sabemos a qué nos enfrentamos".