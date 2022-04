Pailita pidió disculpas tras polémica con su expolola: "No todos somos perfectos"

El trapero Pailita se vio envuelto en una polémica luego que su expolola, Skarleth, subiera un video a TikTok en el que dio a entender que está dolida debido a que el artista de encuentra en una nueva relación.

El registro, que más tarde fue eliminado de la plataforma, inicia con fotos que recuerdan el periodo en que ambos fueron pareja, para posteriormente mostrar a Skarleth llorando por una viralizada imagen que muestra al cantante junto a una joven desconocida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chismeando ando (@faranduladelpueblecito)

Frente a ello, el trapero subió una historia a su cuenta de Instagram, donde reaccionó al actuar de su ex y aclaró la situación:

"Donde iba... Entrevista que te mencionaban hablé bien de ti. ¡Terminamos hace muchos meses! Pasa que ahora conozco a alguien y me subes a TikTok con nuestras cosas privadas, que pasamos hace mucho tiempo, ¿con qué intención?", escribió el artista nacional.

"Dices que soy buena persona en los comentarios pero subes videos llorando por mí por algo que pasó hace tiempo para dejarme mal? Yo no tengo porque darte explicaciones ni a ti, ni a la gente, de que si salgo con alguien. Estoy soltero, así como lo estás tú", explicó.

El trapero continuó asegurando que "Yo no te digo que debes hacer o no, estás en toda tu libertad y nunca me he metido en tu vida, pero esto de exponerte a las redes? ¿Subir un TikTok? ¿Para qué? Qué mal".

Posteriormente, Pailita borró la publicación e hizo un live en el que pidió a sus fans que no le sacaran fotos en sus momentos privados; y momentos después cerró temporalmente su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en las últimas horas el cantante reactivó la red social para disculparse por la situación.

"Quería disculparme con toda la gente por todo lo ocurrido, no todos somos perfectos. Quizás lo de la responsabilidad afectiva tienen razón, no tuvimos la mejor comunicación en dejar claras las cosas, pero para mí tampoco era un punto porque habíamos terminado hace mucho, aunque nos volvimos a ver después de un tiempo, pero no éramos nada", escribió el trapero en una nueva publicación.