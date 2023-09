Paty Cofré ningunea a Willy Sabor tras dichos: "Nunca fuimos amigos"

La semana pasada, Willy Sabor se refirió a la decepción que sufrió por parte de Paty Cofré y ahora esta última respondió lo que dijo sobre ella.

En "El Purgatorio" de Canal 13, Willy Sabor afirmó que la invitó a su podcast pero Cofré no quiso ir, al parecer porque no había dinero para ella. "Lo que pasó es que me sentí que estaba partiendo con el proyecto, tenía la gran invitada y dijo no. Me sentí decepcionado", dijo.

El conductor agregó que "yo me sentía amigo de ella" y que "en las buenas y en las malas, si necesita alguna vez de mi ayuda, que cuente conmigo".

Cofré fue consultada por el programa "Que te lo digo" y según el periodista Luis Sandoval, la comediante afirmó: "Qué raro lo que está diciendo Willy, no recuerdo está invitación a este programa".

"Yo no voy a programa gratis, tengo 84 años, no estoy jubilada y yo vivo de mi trabajo", agregó Cofre, además de aclarar que "con Willy nunca fuimos amigos, fuimos muy buenos compañeros de trabajo".

"Te puedo decir que no somos amigos, porque yo ni siquiera tengo el teléfono de Willy Sabor", declaró Cofré.