PDI determinó que el arma que usó Cris MJ en un video era "de fantasía"

La Fiscalía de Tarapacá confirmó que el arma utilizada por Cris MJ en una transmisión en vivo era de fantasía.

La investigación se remonta a abril de 2023, cuando el cantante amenazó por Instagram al productor de eventos Francisco Lincheo Torrejón, que organizó un fallido concierto del artista en Iquique.

El Laboratorio de Criminalística de la PDI estuvo a cargo de la pericia que buscaba determinar si el arma era verdadera o estaba adaptada para disparar. "El arma era de fantasía", confirmaron a LUN.

Jorge Álvarez, padre de Cris MJ, dijo que estaba seguro del resultado que tendría la pericia de la PDI "porque el arma nunca fue real" y que a su hijo "le afectó esto, por las cosas malas que se hablaron".

Por su parte, el productor de eventos Francisco Lincheo Torrejón explicó que quedó "en bancarrota completa" y espera que "esta cuestión muera rápido".

"Como quedé en la bancarrota completa y quedé endeudado con medio mundo acá,

no me gustaría pagar abogados. Pero si me demandan o cualquier cosa, voy a contraatacar y ahí sí los voy a demandar por incumplimiento de contrato y por amenazas", manifestó.