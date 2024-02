Pincoya responde acusaciones de exmánager: "No me voy a arrancar"

Jennifer "Pincoya" Galvarini, finalista de "Gran Hermano Chile", respondió a las acusaciones de su exmánager Carolina Eltit, quien reveló estar barajando acciones legales contra la chilota por no pagar sus honorarios.

En conversación con el programa "Que Te lo Digo" de Zona Latina, la técnico en enfermería aseguró que los pagos se realizarán: "Lo que pasa es que ayer se envío un correo, no se lo envié yo, se lo envío la agencia con la que yo estoy trabajando (...) A lo mejor ella no recibió el correo no más".

"Si yo no le hablo, es para no generar más controversia (...) Es por eso que yo he mantenido la distancia, pero no por mala onda yo con ella", señaló la participante de "Top Chef VIP", que no ha respondido los mensajes de Eltit desde que esta última le llamó la atención por su mal comportamiento en el programa de cocina.

Asimismo, Galvarini afirmó que no le temé a una demanda ya que "sus pagos van a estar, lo que pasa es que yo no le puedo transferir. Ella tiene que contestar el correo que se le mandó, pero nada más que eso, si yo no me voy a arrancar".

Carola Eltit se lanza contra Pincoya

Minutos después de escuchar el audio, la exrepresentante de Galvarini se contactó con el periodista Luis Sandoval, acusando a la oriunda de Ancud de mentir.

"El famoso mail no existe, por Dios santo, esta mujer miente. No para de mentir", partió diciendo la ex "SQP". "Estamos viendo un doble discurso, una persona que no tiene una intención de pagar. Hace tres semanas que le pagaron, tengo las boletas, tengo los depósitos (...) ¿Cuánto cuesta calcular el 10 por ciento de tantos millones? Nada", añadió.