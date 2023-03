Selena Gómez defiende a Hailey Bieber tras amenazas de muerte

Después de la polémica en la que se ha visto envuelta la modelo Hailey Bieber, la actriz y cantante Selena Gomez demostró públicamente su apoyo luego de que recibiera amenazas de muerte.

"Hailey Bieber se puso en contacto conmigo y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa", escribió Gómez en sus historias de Instagram.

La estrella de "Only murders in the building" enfatizó que "esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar odio o bullying, siempre he abogado por la amabilidad" y sentenció "realmente quiero que todo esto se detenga".

Un mes antes, Selena Gómez salió a desmentir las especulaciones de sus seguidores, quienes acusaron a la esposa de Justin Bieber de hacerle cyberbullying por unas fotos que supuestamente, aludian a Gómez, ex de su marido.

La exestrella Disney y Bieber estuvieron juntos entre idas y venidas durante seis años hasta su separación en 2018. Meses después, el cantante anunció su compromiso con Hailey Bieber.