Selena Gómez espera retirarse de la actuación para ser madre: "Con el tiempo voy a estar cansada de todo esto"

La actriz estadounidense Selena Gómez (30) demostró tener una clara visión de su propio futuro al asegurar que en un tiempo más dejará su carrera de lado para enfocarse en formar una familia.

"Espero estar casada y ser madre", reveló a sus amigas de toda la vida Raquelle Stevens y Ashley Cook en el podcast "Giving Back Generation", que ambas presentan.

La intérprete de "Only Murders in the Building" añadió que "con el tiempo, voy a estar cansada de todo esto, así que probablemente voy a dedicar la mayor parte de mi vida a la filantropía antes de decir adiós", dijo sin especificar cuándo llegará tal momento.

Expresó que ver el crecimiento de su hermanastra, Gracie Teefey, la hizo confirmar su anhelo de maternar: "Ella pone las cosas en perspectiva", y añadió que "en cierto modo me siento como una madre, aunque no lo sea", reveló.

Esta no corresponde a la primera ocasión en la que menciona el tema. En junio y en conversación con The Hollywood Reporter en el podcast "Awards Chatter" fue específica en relación a la cantidad de retoños que maternaría.

"Tendría cuatro hijos, seguro", dijo. "Tal vez no planeado, tal vez planeado, tal vez ambos. Y no hay nada malo en la vida que hubiera llevado", mencionó en esa oportunidad.