Ser un superhéroe: Matthew Perry y su idea de llevar sus adicciones a una película

El fallecido actor Matthew Perry tenía un par de ideas para desarrollar en vida, y una de ellas suponía representarse a sí mismo como un superhéroe en un proyecto de ficción.

La revelación fue compartida por el director Adam McKay durante el rodaje de la película cómica-apocalíptica "No mires arriba", donde la exestrella de Friends le comentó la particular idea.

Si bien Perry no terminó participando en la comedia debido a un problema de salud no menor, el director recordó recientemente al medio The Hollywood Reporter que correspondía a un concepto que le llamó positivamente la atención

"Mattman", el proyecto que Matthew Perry imaginó antes de morir

En medio de una conversación que el cineasta tuvo con Matthew Perry durante el rodaje del filme, el recordado intérprete le relató que tenía una idea para una película, el de intepretar a un hombre llamado Matt.

"Es muy famoso y tiene unos 50 años. Su vida es un poco desastre. Está perdido. De repente, un pariente lejano muere y le deja 2.000 millones de dólares, que utiliza para convertirse en superhéroe", le había descrito Perry.

De acuerdo a Adam McKay, en ese entonces la iniciativa, que se llamaría "Mattman" lo cautivó. "Cualquier idea para una película es como si alguien te contara su sueño", explicó el director.

"Es obvio que hay un significado detrás. Y cuando escuché esa idea, me dije: 'Oh, es interesante que esa sea la idea que quiere desarrollar'", manfiestó.

"Ahora sí se podría hacer ese programa"

En ese sentido, Mckay aseguró que hoy en día, el proyecto podría haber sido completamente viable.

"El mundo ha cambiado. Ahora sí se podría hacer ese programa", agregó. "Hace diez años, la gente habría dicho que estabas loco. Pero ahora la gente puede ser más franca sobre sus problemas de salud mental, sus problemas de adicción, y es algo maravilloso".

Cobra sentido que justo hace dos semanas antes del fallecimiento de Matthew Perry, él mismo haya subido una foto de él disfrutando en un jacuzzi, con la descripción de "Soy Mattman".