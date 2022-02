Spotify borró sus podcasts sin aviso: Joe Rogan se disculpa por dichos racistas

El podcaster y luchador estadounidense, Joe Rogan, publicó un registro en el que pidió perdón por dichos anteriores por referirse despectivamente a personas negras, luego de viralizarse cuestionables fragmentos de sus capítulos.

Sin dar explicación alguna, la compañía Spotify sacó de radar cerca de 70 episodios, movimiento que coincide con las críticas hechas por la cantante India Aire, quien junto a compartir una compilación de sus dichos racistas, lo criticó duramente.

La ganadora de un Grammy utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su rechazo no solo al lenguaje que utilizó, sino que además criticó la plataforma por fomentar su imagen al pagarle más, en desmedro de los artistas.

Así, Rogan se excusó por repetir la palabra "nigger" –negro– múltiples veces a través de los años. También se disculpó por equiparar a la película "El planeta de los simios" el haber estado en un lugar junto a muchas personas afroamericanas.

"Sé que para la mayoría de las personas, no hay contexto en el que a una persona blanca se le permita decir eso, no importa públicamente en un podcast, y estoy de acuerdo con eso", expresó, añadiendo que "no lo he dicho en años".

En relación a la comparación con el filme, dijo que "ciertamente nunca querría ofender a alguien por entretenimiento con algo tan estúpido como el racismo", recalcó.

Aunque esa no ha sido la única razón por la que Rogan haya instado que notables músicos le hayan dicho adiós a Spotify. Artistas como Neil Young y Joni Mitchell abandonaron la plataforma en protesta a la desinformación del coronavirus que el controvertido hombre promovía.