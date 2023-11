"Te adoro con el alma": Cecilia Bolocco felicitó a su hijo Máximo en su cumpleaños

Ayer fue una fecha muy especial para el hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem y para la celebridad, que no correspondió sólo al cumpleaños del joven que ahora tiene 20 años.

Hace algunas semanas, la madre del hijo fruto de su pasada relación con el fallecido expresidente de Argentina, Carlos Menem, manifestó su orgullo por el siguiente paso educacional de Máximo.

Y este domingo, la exMiss Universo se refirió a tal logro, las cualidades positivan que lo caracterizan y además, la potente enfermedad al que el estudiante de arquitectura le fue diagnosticada en 2018.

¿Cuál fue la dedicatoria de Cecilia Bolocco a su hijo Máximo?

Mediante una publicación de Instagram en su cuenta, quien fue también presentadora de televisión escribió una emocionante dedicatoria a su único hijo, además de adjuntar tiernas fotos de ambos.

"Mi adorado @maximobolocco hoy se cumplen 20 años desde tu llegada a este mundo y cada día me asombra más la fortaleza de tu alma! Hoy también se cumplen 5 años desde que fueras diagnosticado con aquel complejo y agresivo cáncer cerebral el cual venciste con una entereza que se grabó a fuego en mi corazón", escribió.

A continuación, Cecilia Bolocco se sinceró sobre una característica que adora de su hijo: Déjame decirte que aún me maravillo con tu eterna sonrisa, la cual ha sido sin lugar a dudas tu gran escudo frente a tantas pruebas que te ha puesto la vida, como también frente a tu sensibilidad, humildad, capacidad de amar, tu humor y optimismo", describió.

"Me siento tan orgullosa de ti y tan profundamente feliz de verte radiante de alegría, estudiando una carrera que te fascina y lleno de planes para el futuro!

Te adoro con el alma hijo y no me canso de darle gracias a Dios por haberte enviado a mis brazos. Muy feliz cumpleaños mi amor y que este nuevo año esté repleto de bendiciones", cerró.