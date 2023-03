Tekashi 6ix9ine fue hospitalizado tras sufrir una golpiza en un gimnasio

El rapero neoyorquino de 26 años Tekashi 6ix9ine tuvo que recibir atención en un hospital a consecuencia de la paliza que recibió en los baños de un gimnasio de Florida, donde días antes había sido expulsado del partido del Clásico Mundial de Béisbol entre México y Puerto Rico.

Medios locales reproducen este miércoles el video en el que se aprecia como el polémico artista, cuyo nombre real es Daniel Hernández, es golpeado por varios individuos mientras permanece en el piso de los baños de un gimnasio, de donde sale por su propio pie con el rostro ensangrentado y moretones.

El canal Local 10 confirmó que el incidente se registró el martes en un gimnasio de Lake Worth, una localidad cercana Palm Beach, en el sureste del estado de Florida.

El abogado del rapero, Lance Lazzaro, dijo a TMZ que varios hombres atacaron a su cliente el martes mientras estaba dentro de las instalaciones del gimnasio y que, aunque el artista intentó defenderse, fue imposible debido a la superioridad numérica de los atacantes.

