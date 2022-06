Tras juicio contra Amber Heard, Johnny Depp abrió su cuenta en Tiktok

Días después de que diera el veredicto del juicio en contra de Amber Heard, el actor Johnny Depp anunció que abrió su cuenta en Tiktok.

El estadounidense anunció su llegada a la popular red social de videos, afirmando que junto a sus "seguidores más preciados, leales e inquebrantables" han estado "juntos en todas partes, hemos visto todo juntos. Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque te importaba".

"Ahora, todos avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y, una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir gracias. Así que gracias", agregó Depp.

El primer video de Depp en Tiktok es una compilación con imágenes inéditas del juicio, grabadas en el auto que lo trasladó a las audiencias, además de videos de presentaciones en vivo como músico.

To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD