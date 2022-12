"Veo cosas buenas sobre Hitler": Kanye West destacó al dictador durante una entrevista

El controvertido rapero Kanye West, a quien no parece importarle las repercusiones de sus palabras luego de referirse negativamente a los judíos, ahora ensalzó el supuesto legado de Adolf Hitler.

Durante una aparición en le programa InfoWars de Alex Jones este jueves, Ye admitió que "le agrada" el dictador alemán, mientras que el anfitrión del espacio insinuó que el exesposo de Kim Kardashian ha sido "demonizado" por la prensa.

"Veo cosas buenas sobre Hitler", introdujo el artista con la cabeza cubierta de negro, antes de lanzar un par de datos erróneos: "Hitler inventó las autopistas y los micrófonos que uso en mi carrera. No puedes decir en voz alta que esa persona no hizo nada bueno. Todos los seres humanos tienen algo de valor que aportaron, especialmente Hitler".

Hace poco más de un mes Adidas y varias marcas cortaron lazos laborales con el autor de "Stronger" luego de ser acusado públicamente por escribir en Twitter comentarios interpretados como antisemitas, además de utilizar una camiseta durante la semana de la moda en Nueva York con el texto "Las vidas blancas importan", en contraposición al movimiento "Black lives matter".

Je viens de mettre 30 secondes Kanye West chez Alex Jones et Kanye dit:

"I see good things about Hitler also, I love everyone (...) this guy invented highways, the microphone (...) every human has something of value they brought to the table especially Hitler" pic.twitter.com/QwIINrzd24