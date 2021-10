Viudo de Ítalo Passalacqua: "Desde que murió no he llorado"

A poco más de tres años de la muerte de Ítalo Passalacqua, su viudo Patricio Herrera contó cómo ha sido este periodo y las repercusiones que ha tenido en su vida el cuidado que tuvo del periodista desde su accidente en 2014.

Herrera actualmente vive en la parcela de Mantagua, mismo lugar en el que falleció el ex "SQP" el 29 de septiembre de 2018. "Ítalo en esta familia era el guaripola. Sin él me siento perdido. Han pasado tres años de su muerte pero no he logrado estabilizarme", dijo a LUN.

Además, confesó que le falta "vivir el duelo. Desde que se fue no he llorado, no me sale y estoy complicado con eso".

"Extraño ver películas porque Ítalo tenía una opinión muy fuerte y quería que todos pensaran como él", contó Herrera, junto con decir que desde el fallecimiento de Passalacqua "me volví adicto a internet".

Asimismo, afirmó que "después de la segunda hospitalización de Ítalo en 2016, me tuve que hacer cargo de él físicamente porque no podíamos pagar una cuidadora las 24 horas (...) Durante todo ese tiempo no me podía lesionar y desde 2019 estoy sintiendo mi edad cronológica".