¿Y este coqueteo? Bradley Cooper habló sobre la comentada actuación Lady Gaga en los Oscar

Casi tres años después de que se presentaran en los Oscar para cantar el tema principal de "A Star is Born", Bradley Cooper se refirió a la comentada interpretación junto a Lady Gaga que incluso motivó rumores de romance.

"Ella es terriblemente carismática y hermosa", dijo Cooper a THR en un reportaje sobre la artista. "Cuando comenzamos a trabajar juntos, me di cuenta, 'Oh, oh, el cielo es el límite en términos de lo que es capaz de hacer y su nivel de compromiso'", expresó.

Ese show en los Oscar 2019, en el que se les vio muy cercanos, generó comentarios y que tal vez no estuvieran actuando sino que tuvieran una relación amorosa tras filmar la película.

Sin embargo, Cooper confirmó que esa presentación en vivo fue concebida como una actuación de una escena de "A Star is Born" para reducir "el nivel de ansiedad" de cantar en vivo, pues no es un cantante.

"Se enamoran en esa escena de la película. Es ese momento explosivo que les sucede en un escenario frente a miles de personas. Hubiera sido tan extraño si ambos estuviéramos en banqueta frente al público", contó Cooper.