Kenita Larraín habló de su "predicción" sobre la pandemia: "Me siento orgullosa"

Fue a comienzos de año cuando Kenita Larraín usó sus conocimientos en numerología para hablar sobre lo que vendría en 2020 y en los últimos días ese video se viralizó en redes sociales, porque muchos creen que se refería a la crisis sanitaria del coronavirus.

A través del programa "Hola Chile" de La Red, la ex modelo hizo un "presagio" basado en la pseudociencia: "La tendencia es que podrían seguir los cambios, cosas para las que no estamos tan preparados, no nos van a gustar, nos van a doler (...) Hay un cambio planetario, no solamente en Chile. Podrían venir cosas en marzo, abril", dijo.

En dichas fechas la crisis se agudizó en nuestro país, mientras algunos usuarios de redes vincularon otra frase de Kenita a la situación actual, pues señaló: "El llamado es a no estar tan en el afuera, sino que en el adentro".

En conversación con La Cuarta, Larraín explicó que pudo decir más cosas, pero "no quería asustar a las personas porque no era la idea. A las personas los cambios los asustan porque están acostumbrados a lo conocido".

Asimismo, contó que "esto demuestra que una persona se puede reinventar. Si yo pude, todos pueden"

"Me siento orgullosa. Encuentro que esta es una puerta para que a muchas personas se les despierte el interés por los números", agregó.