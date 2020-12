Christian Bale, "Los 4 Fantásticos" y nuevas series en los anuncios de Marvel

Los anuncios de Disney no paran y ahora es turno de Marvel, quienes dieron a conocer las novedades que vienen.

En primer lugar tenemos la confirmación de una nueva "Fantastic Four" (Los 4 Fantásticos) de la mano de Jon Watts ("Spider Man: "Far From Home").

Por su parte, Christian Bale se suma al elenco de "Thor: Love and Thunder" como el villano Gorr the God Butcher. Su estreno quedó previsto para el 6 de mayo.

Además, se confirmó una "Capitana Marvel 2" (Nia DaCosta la directora) y "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". En tanto, "Shang-Chi" se estrenará en julio del 2021.

Finalmente, en cuanto a las cintas, habrá un especial en Disney+ de "Guardianes de la Galaxia" con James Gunn. Será un especial navideño. También una serie de cortos de Baby Groot llamados "I am Groot".

Nuevas series

En el servicio streaming veremos nuevas series como "Armor Wars" con War Machine de Don Cheadle. "Ironheart" con Dominique Thorne dando vida a Riri Williams, una genia que creo la armadura de Iron Man.

La otra serie es "Secret Invasion" con Nick Fury, el personaje de Samuel L. Jackson. Además estará Ben Mendelsohn conmo Skrull Talos.

Si bien ella lo desmintió, se ha confirmado que Tatiana Maslany protagonizará "She-Hulk". "Hawkeye" y "Moon Knight" siguen anunciadas.

Lo que se viene

Finalmente se mostró unos tráiler de lo que viene en la plataforma como "WandaVision", "Loki", "Falcon and the Winter Soldier" y "WHAT IF...?".

En los tuits las fecha de estreno:

