Creador de "El Juego del Calamar" confirma una segunda temporada

La exitosa serie surcoreana de Netflix "El Juego del Calamar" continuará su historia con una segunda temporada.

Así lo confirmó su creador Hwang Dong-hyuk a la agencia AP, donde indicó que "ha habido mucha presión y demanda para una segunda temporada, así que prácticamente estamos sin opción".

Más en serio, el escritor coreano dijo que "de hecho sí habrá una segunda temporada que en este momento está en mi cabeza".

"Esto en el proceso de planeación, así que creo que es muy temprano para decir cuándo se estrenará", concluyó Dong-hyuk.

Desde su estreno el 17 de septiembre pasado, "El Juego del Calamar" se convirtió en la serie más popular en la historia de Netflix, siendo vista por 111 millones de hogares en sus primeros 28 días.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy