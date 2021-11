Netflix se queda con el nuevo universo de los "Power Rangers"

La plataforma Netflix se quedó con los derechos de la saga "Power Rangers" y de su reinicio anunciado en octubre de 2020.

Así lo confirma Deadline, que asegura queel proyecto estará a cargo de Jonathan Entwistle ("The End of the F***ing World" y "I'm Not Okay With This") y que contará con diversas series y películas interconectadas.

"Desde que acordamos hacer los 'Power Rangers' con Jonathan, hablamos de acercarnos lo más posible a un universo", indicó al portal Michael Lombardo, ejecutivo de Hasbro, la compañía de juguetes que el año pasado anunció su salto a la televisión.

Además agregó que "no será solo una serie, si no que varias seguidas de películas y algunos programas infantiles. Tocamos madera, pero Netflix y nosotros estamos emocionados. Esperemos tener noticias pronto".

Por ahora no existe mayor información sobre estas producciones, que reiniciarán lo ocurrido en las series originales de los 90 y los 2000 y la criticada película de 2017.