"Ratched" de Sarah Paulson fue cancelada y no tendrá segunda temporada

La serie "Ratched", que protagonizaba la actriz Sarah Paulson en Netflix, no regresará con nuevos episodios.

Fue la propia intérprete quien confirmó la noticia a través de un video que circula en redes sociales, en el que un grupo de fans le pregunta si volverá o no "Ratched".

"No, lo siento", se limitó a decir Paulson, quien encarnaba a "Mildred Ratched", enfermera del hospital psiquiátrico que aparece en la película "One Flew Over the Cuckoo's Nest".

La serie fue producida por Ryan Murphy y cuenta con una exitosa temporada estrenada en 2020.