"Ratched" se convierte en la serie estreno en 2020 más vista en Netflix

La precuela de "Atrapado sin salida", "Ratched", se convirtió en la serie estreno este año más vista en Netflix.

Fue la propia plataforma quien dio a conocer la noticia, señalando que la producción de Ryan Murphy ha sumado 48 millones de reproducciones durante sus primeros 28 días.

Esto se traduce en un gran éxito, porque en el mismo periodo de tiempo en el 2019, "The Umbrella Academy" logró 45 millones de visionados.

Vale recordar que Netflix adoptó, sin embargo, una métrica que ha generado críticas puesto que cuenta como reproducción incluso si alguien ve solo dos minutos de alguna serie o película.

No obstante, esto no quita que "Ratched" logró ser un producto rentable para la plataforma.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP