Series de Marvel volverán al streaming tras salir de Netflix

Las series que Marvel produjo para Netflix ya tienen nueva casa, luego de que esta semana se concretara su salida de esta plataforma de streaming.

Como era de esperarse los títulos arribarán a Disney+ -hoy la casa de la gran mayoría de las producciones de Marvel- el próximo 16 de marzo.

Entre estas series están "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist", "The Defender", "The Punisher" y "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.".

"Disney+ ha sido la casa de algunas de las marcas más queridas de la industria y la adición de estas series nos permitirá tener más marcas de Marvel en un solo lugar", destacó Michael Paull, presidente de streaming de Disney.

La inclusión de estas producciones también marcará el debut de contenido para adulto en la plataforma. A raíz de esto Disney anunció que publicará las series sin ninguna censura y que implementará nuevas funciones de control parental.