"Vikingos: Valhalla" consigue segunda y tercera temporada

Apenas un par de semanas después del estreno de su primera temporada, Netflix confirmó que la serie "Vikingos: Valhalla" contará con al menos dos temporadas más.

Según informa EW la segunda temporada ya fue filmada y debutará a comienzos del próximo año, mientras que la tercera comenzará a rodarse dentro de los próximos dos meses.

Cada uno de los ciclos contará con ocho episodios.

Además, la compañía dio a conocer las impresionantes cifras que ha dejado esta producción, pensada como una secuela de "Vikingos". En los nueve días posteriores a su estreno (el 25 de febrero) fue vista 194 millones de horas y fue top 10 en 90 países.

Protagonizada por Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter, "Vikingos: Valhalla" se sitúa 100 años después de la historia de la popular "Vikingos".

