Facundo: El niño fan de Kiss que deslumbró a Gene Simmons en su paso por Chile

Facundo Contreras, un niño de 3 años, destacó entre los fanáticos en el concierto de Kiss de este miércoles por llegar caracterizado de Gene Simmons con su particular traje y maquillaje.

El niño viajó junto a su madre, Camila Chávez, desde Temuco para asistir al show, donde captó la atención de algunas personas a las que le lució su personificación.





Chávez comentó a LUN que contrario a lo que se podría pensar, los padres no son fans de la banda: "A los dos años buscaba música en YouTube y llegó solo a Kiss, es un gusto de él. Él es el fan de la banda. Pasando de grupo en grupo llegó ahí y se flechó con Gene Simmons".

Asimismo, señaló que el traje fue hecho de forma artesanal por ella con ayuda de su madre, y que el pequeño lo había usado anteriormente para una actividad en su jardín infantil a la que quiso ir vestido como el bajista del grupo.

El fotógrafo oficial de la banda, Ross Halfin, compartió una fotografía del niño caracterizado con Gene Simmons, quien la subió a sus redes sociales: "Qué puedo decir. ESTA es la razón por la que estamos tan orgullosos de tocar con todo nuestro corazón para los fanáticos. Este joven fan estuvo esta noche, Santiago, Chile (la segunda noche de nuestra aventura de dos noches)".

What can I say. THIS is the reason we are so proud to play our hearts out for the fans. This young fan was on tonight, Santiago, Chile (the 2nd night of our two night stand). Thanks ⁦@RossHalfin⁩. pic.twitter.com/cMm0PEXx65