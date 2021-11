Muere Stephen Sondheim, compositor ícono de Broadway

Broadway está de luto. Hace algunas horas se conoció el sensible fallecimiento de Stephen Sondheim, compositor y letrista de algunos de los más destacados shows de la comedia musical.





El artista de 91 años falleció de forma repentina y su muerte la confirmó Rick Miramontez, publicista de la actual producción de Broadway a The Washington Post.





La carrera de Sondheim destacó por su trabajo en numerosos musicales como "Into the Woods", "Sweeney Todd", "Gypsy", "Sunday in the Park with George" y otras obras esenciales de la comedia musical. Su talento lo hizo merecedor de grandes premios, no sólo un Oscar, sino también un Pulitzer, ocho premios Grammy, ocho premios Tony, un reconocimiento del Kennedy Center y la Medalla Presidencial de la Libertad. Además, consiguió que uno de los teatros más destacados del distrito teatral de Manhattan llevara su nombre: Teatro Stephen Sondheim.





Con su avanzada edad, Soundheim nunca dejó el trabajo. Es más, recientes películas nominadas a importantes premios contaron son su trabajo en materia musical: Knives Out, Joker y Marriage Story.