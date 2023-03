Rapero sudafricano Costa Titch murió súbitamente durante show en Ultra Festival

El rapero Costa Titch, reconocido en la escena emergente del rap de Sudáfrica, se desplomó en medio del espectáculo que brindaba en el Ultra Festival de Johannesburgo, efectuado en Nasrec Expo Centre.

Un video muestra el momento exacto en el que el también bailarín de 27 años sufrió la descompensación que terminó con su vida. Aunque segundos antes de la caída final, Titch alertó a los artistas acompañantes, quienes lo socorrieron al primer desliz.

De acuerdo a reportes, el joven, identificado como Constantinos Tsobanoglou, sufría de epilepsia y fueron las luces parpadeantes del show las que provocaron la descompensación que terminó de súbito con su vida.

"Con profundo dolor nos vemos obligados a reconocer su fallecimiento en este momento, escribió la famlia en Instagram, quien agradeció el actuar de los equipos de emergencia.

"La muerte ha llamado trágicamente a nuestra puerta robándonos a nuestro querido hijo, hermano y nieto Constantinos Tsobanoglou, a quien Sudáfrica había llegado a amar e idolatrar bajo su nombre artístico Costa Titch".

