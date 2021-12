Se suma nueva acusación de abuso sexual contra Chris Noth

Durante la semana, Chris Noth hizo noticia, pero no por el éxito de And Just Like That, la serie secuela de Sex and The City, sino porque dos mujeres acusaron al actor de abusar sexualmente de ellas.





La primera se trata de una mujer de 40 años, que asegura que en 2004 fue invitada a disfrutar de una tarde de piscina a la casa de Noth, instancia que el actor habría aprovechado para violarla. "Lo había enterrado durante todo el tiempo que pude", señaló la mujer.

La otra denuncia dada a conocer por The Holywood Reporter" corresponde a hechos que sucedieron el 2015 y fueron hechas por una mujer que hoy tiene 33 años. "Me invitó a su departmento e intentó besarme", señaló la joven.

En las últimas horas se sumó una tercera acusación. Una nueva mujer aseguró que el actor abusó de ella en 2010.

Si bien Noth asegura que "los encuentros fueron consensuados" y que no agredió a las mujeres, lo que sí ha trascendido es que la mujer del actor está muy molesta y que habría decidido no pasar navidad con él. También ha debido enfrentar una baja en sus contratos publicitarios, es más fue desligado de la agencia de talentos con la que trabajaba.