Cristián Sánchez vuelve a Canal 13 luego de más de diez años

Cristián Sánchez volverá a la estación que lo vio nacer como animador televisivo: luego de 14 años alejado retornará a trabajar en los estudios de Canal 13.

En esta nueva etapa conducirá un programa de concursos bautizado como "La puerta millonaria", el cual se sumará al bloque vespertino de la señal.

"Me gusta que este proyecto sea completamente entretención, un programa blanco, familiar y que busque ayudar a las personas y regalar", destacó Sánchez sobre este nuevo proyecto, el cual aún no cuenta con fecha de estreno.

El esposo de Diana Bolocco inició su carrera en televisión en el año 2000 animando el programa "Pantalla Abierta" junto a Constanza Santa María. Luego fue parte de la conducción de los matinales "Viva la mañana" y "Juntos, el show de la mañana", además del exitoso y recordado programa "Alfombra Roja". En 2009 emigró a Chilevisión y nunca volvió a Canal 13, hasta ahora.

"Volver a la casa después de 14 años es súper emocionante más allá de que yo siempre he mantenido un vínculo con el canal, partiendo porque tengo varios amigos en el 13, entonces casi como que siento que nunca me fui. Además, esta es una propuesta que yo no busqué, se dio, y eso me gusta más. Fue orgánico y, por lo mismo, fue fácil la decisión", indicó.