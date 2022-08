Un insólito rumor surgido en redes sociales hizo que Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", tuviera que salir a aclarar que no existe una demanda contra Shakira por un supuesto plagio a la garrotera de "El Chavo del 8" en la coreografía de la canción "Te Felicito" de la artista colombiana. A través de sus cuentas en Twitter e Instagram, la multifacética actriz, directora y productora mexicana, mundialmente conocida por interpretar a "Doña Florinda", desmintió categóricamente la información. "La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira", afirmó.

